Канадский актер Эллиот Пейдж осудил запрет гормональной терапии для несовершеннолетних трансгендеров. На эту тему он высказался в своем Twitter-аккаунте.

Артист репостнул на свою страницу множество новостей, в которых говорилось, что в штате Алабама планируют ввести новый закон. Согласно законопроекту, в отношении врачей, которые предлагают не достигшим 19-летия трансгендерам гормональную терапию, блокаторы полового созревания или какие-либо операции, связанные со сменой пола, будут возбуждать уголовные дела.

Пейдж считает, что последствия этой инициативы могут быть смертельными. «Жизни трансдетей зависят от того, остановим ли мы принятие этого документа», — написал он.

Законопроект был предложен республиканцем Шэем Шелнуттом, который утверждал, что хочет «защитить уязвимых несовершеннолетних, у которых не хватает умственных способностей, чтобы принимать жизненно важные решения такого уровня».

1 декабря актриса Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и поменяла имя на Эллиот Пейдж на своей странице в Twitter. Пейдж призвал употреблять в отношении себя местоимения «он/они». Он также сказал всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, что он делает все для того, чтобы «изменить этот мир к лучшему».