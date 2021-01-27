Трансгендерный актер Эллиот Пейдж раскрыл подробности развода с женой

Канадский актер Эллиот Пейдж и его супруга Эмма Портнер расстались летом 2020 года перед тем, как артист совершил публичный каминг-аут как трансгендерный мужчина. Подробности развода пара раскрыла таблоиду Daily Mail.

«После долгих раздумий и рассмотрения всех вариантов, мы приняли тяжелое решение развестись на фоне нашего расставания летом. Мы сохранили уважение друг к другу и остаемся близкими друзьями», — заявили Пейдж и Портнер в совместном обращении.

Отмечается, что перед публичным обращением пара удалила из своих Instagram-аккаунтов некоторые совместные фотографии.

Ранее сообщалось, что 33-летний Пейдж подал в суд заявление о разводе с 26-летней Портнер. Пара поженилась в январе 2018 года, когда Пейдж определяла себя как женщина и звала себя Эллен. Актер совершил второй каминг-аут и попросил обращаться к нему в мужском роде, взяв имя Эллиот, в декабре 2020 года. В феврале 2014-го Эллен Пейдж совершила первый каминг-аут как лесбиянка.