Культура
 
Последние новости
ВОЗ прокомментировала приостановку авиасообщения из-за мутации COVID-19
В России захотели обязать соцсети блокировать незаконный контент
Инспектора ДПС дважды сбили на дороге в Москве
Глава центра Гамалеи раскрыл «небольшой секрет» о вакцине «Спутник V»
Происходящее на популярном курорте России при мощном снегопаде показали на видео
В России выросла просрочка по ипотеке
Снайпер застрелил убившего 12 человек леопарда-людоеда
Российский тренер рассказал о продавших душу дьяволу ученицах Тутберидзе
Умер создатель «Ну, погоди!» Александр Курляндский
Россия испытала летающую боевую машину десанта
Новости партнеров
Прослушать новость

Эллиот Пейдж впервые показал себя после трансгендерного каминг-аута

Перейти в «Мою Ленту»
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж
Фото: @elliotpage

Канадский актер Эллиот Пейдж впервые с момента каминг-аута как трансгендерного мужчины показал себя поклонникам, опубликовав селфи в Instagram. 33-летний артист поблагодарил фанатов за поддержку.

Фото опубликовано @elliotpage

«От всей души, спасибо. Ваши любовь и поддержка стали величайшим подарком. Берегите себя, поддерживайте друг друга», — написал актер, попутно призвав подписчиков поддерживать организации помощи трансгендерам.

Ранее известный как Эллен Пейдж, актер совершил каминг-аут в начале декабря, назвав себя трансгендером и поменяв имя на Эллиот в соцсетях. В 2014 году Пейдж публично объявила себя лесбиянкой.

В фильмографии Пейдж такие картины, как «Джуно», «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Американское преступление», а также сериал «Академия Амбрелла».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Знаменитости поддержали Эллен Пейдж после каминг-аута в качестве трансгендера
Актриса Эллен Пейдж снова совершила каминг-аут
Звезда «Монти Пайтона» возмутил защитников трансгендеров
Другие материалы рубрики
Культура00:0326 ноября

«Вот такая вакханалия»

Шарлотта Генсбур о кострах для ведьм, депрессивных режиссерах и «Вечном свете» Гаспара Ноэ
10:1514 декабря

Певица Сиа рассказала о насилии со стороны Шайи ЛаБафа после обвинений FKA Twigs

04:4914 декабря

Netflix экранизирует роман Ремарка

03:5314 декабря

Басков объяснил подачу заявки на получение МРОТ

Культура00:0324 ноября

«Все мои герои умерли, когда я до них доросла»

Расцвет MTV, нелепый Кобейн и танцы гопников: на чем выросли звезды татарского электрорэпа
02:2514 декабря

Умер автор шпионских романов Джон Ле Карре

17:5813 декабря

Лобода прокомментировала скандал с ванной на «Золотом граммофоне»

14:4213 декабря

Европейская киноакадемия выбрала лучший фильм года

Культура00:0423 ноября

Ни конца, ни рая

«Ходячие мертвецы», «Симпсоны» и не только: какие сериалы пора было закончить задолго до финала
14:1213 декабря

Раскрыты подробности смерти музыканта группы «Воскресение» Андрея Сапунова

13:0413 декабря

Умер музыкант группы «Воскресение» Андрей Сапунов

12:5213 декабря

Сергей Шнуров в третий раз станет отцом

Россия
ВОЗ оценила опасность нового штамма коронавируса
Обновлена статистика по зараженным коронавирусом в Москве
«Некоторые вырабатывают страшное количество вируса»
2020-й стал годом коронавируса. Что о COVID-19 узнали ученые и каким будет 2021-й?
Биолог рассказала о возможном появлении новых штаммов COVID-19 в России
«Макароны в цене растут — с какой стати?»
Где деньги и как победить пандемию — главные цитаты с пресс-конференции Путина
В России зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом за сутки
«Надежда есть всегда, даже если никто не верит»
Тысячи людей в России страдают от редких болезней. Как их можно спасти?
Все материалы
Мир
В Сеуле запретят встречаться группами более четырех человек
Новый штамм коронавируса из Британии обнаружили в других странах
Он распространяется быстрее обычного. Европейцы закрывают границы
Трамп вновь предотвратил шатдаун правительства на фоне споров о бюджете
Буря в пустынях
Война в Сирии, революции и нищета: чем закончилась «арабская весна» и почему она может повториться?
Более 20 стран ограничили авиасообщение из-за мутации COVID-19
Китай обозначил масштаб вакцинации населения от COVID-19
Все материалы
Бывший СССР
В Казахстане началось массовое производство вакцины «Спутник V»
В Карабахе нашли считавшихся пропавшими 70 дней военных
Перешли границы
Как фраза о советском прошлом может поссорить Россию и Казахстан
Милиция Минска сообщила о задержании около 100 протестующих
«Это болезненно для России»
Байден избран президентом США. Какой будет его политика на постсоветском пространстве?
В Минске на акциях протеста снова начались задержания
«Видно, что их пытали»
Армян убеждают, что в Карабахе безопасно. Почему они отказываются верить в мир и возвращаться?
Все материалы
Экономика
Курс рубля упал
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российские компании не поняли уступок по налогам
Изменяться. Мыслить. Выстраивать.
Какие навыки потребуются для работы в 21 веке
Подсчитано влияние коронавируса на зарплату россиян
Попросили остаться
Российские миллиардеры годами уводили деньги в офшоры. Как этому хотят положить конец?
«Макдоналдс» открыл первые предприятия на Дальнем Востоке
Все материалы
Силовые структуры
В Петербурге избили заступившуюся за дочь семью
Вышел из круга
Вора в законе Белого в США называли главой русской мафии. Почему перед смертью о нем все забыли?
Названы главные победы СВР за 100 лет
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Глава СВР описал предателей словами «сгорели в огне ада»
Архивное фото«Был у пацанов дух»
Участники подростковых банд 80-х — о том, как советская молодежь билась за улицы и районы
В Петербурге убили известного ученого
Все материалы
Наука и техника
Рабочий фронт Третьего рейха
Как нацисты заставляли молодых немцев работать и отправляли их на смерть
Немецкие солдаты смотрят на человеческий череп на броне огнеметного танка ОТ-34. Латвия, 1944 г.«Трупы убитых выставляли на всеобщее обозрение»
Зачем Сталин завладел Прибалтикой и что с ней хотел сделать Гитлер
Длинный метр
Sony выпускала легендарные телефоны. Почему сейчас о ней забыли?
Новая реальность
Как технологии возвращают героев и заставляют их делать нереальные вещи
Все материалы
Спорт
Опубликовано видео победы Головкина нокаутом
Виктор Якушев«Он не собирался умирать»
Звезда сборной СССР по хоккею погиб при странных обстоятельствах. Виновных не могут найти уже 20 лет
Навка объяснила свое разочарование в США
Улица роз
Долгожданная битва МЮ с «Лидсом», лондонское дерби и испытание для «Арсенала» — интриги тура АПЛ
В сети появилось видео главного боя ACA 116
«От него требовали победы любой ценой»
Советский атлет обманул весь мир, чтобы победить. Как он стал главным мошенником в истории спорта?
Названы лучшие футболисты тура АПЛ
Все материалы
Культура
«Я вам не подруга»
Новые губы, смузи из долларов и совесть силовиков: главная музыка месяца
«Человечество состоит из противных и завистливых»
Путин, искусственный интеллект и мифы о восстании машин: как технологии изменят жизнь людей
Гражданин Манк
Голливуд, нацисты и главный фильм в истории кино: какой получилась новая лента Финчера
«Демонические советские злодеи»
 
Все материалы
Интернет и СМИ
Николай Дроздов рассказал о воспитании преемника
Инстинкт сохранения
Данные о жизни людей по всему миру стали товаром. Они нужны и мошенникам, и спецслужбам
Названы регионы России с самыми недоброжелательными жителями
«Пришло время все разрушить»
У Цукерберга отбирают WhatsApp и Instagram. Почему власти США вдруг объявили его врагом демократии?
Популярного блогера обрекли на «неделю секса в носках»
На темной стороне
Рабство, пытки и смерть в прямом эфире — будни российских стримеров. Почему это смотрят миллионы?
Доктор Мясников посоветовал задавшему Путину вопрос россиянину извиниться
Все материалы
Ценности
«Мы ехали двое суток, я плакала всю дорогу»
Синяки, 20-килограммовое платье и новая мать: как выдают замуж осетинских девушек
Майли СайрусГрязный шик
Почему богатые люди тратят тысячи долларов на грязную, рваную и старую одежду
Эммануэль Макрон и Брижит Макрон«Как бы вы меня ни избегали, я на вас женюсь»
Жена приучила Макрона к роскоши. Он скупает элитную недвижимость и мастерски уходит от налогов
Кит Флинт«Удовольствие от боли — порочно»
Защита от нечисти, БДСМ и проверка на прочность: зачем люди веками прокалывают разные части тела
Все материалы
Путешествия
«Он слишком хорош для этого мира!»
Одиночество, предательство и суицид: печальная история владельца самого популярного замка в Германии
«Боишься? Не бойся, я сам боюсь»
Человеческие кости, смертоносный ледник и древние обычаи: чем туристу заняться в Северной Осетии
«Здесь ощущают прилив сил и бодрости»
Президентский камень, мумии и обряды: зачем российскому туристу ехать в зимнюю Сибирь
Сад земных наслаждений
Голые женщины, высохшие озера и охота хищников: как люди видят мир с высоты птичьего полета
Все материалы
Из жизни
Кладоискатель нашел в поле бронзовую фигурку и продал ее за миллионы рублей
Исчезнувшего мужчину искали 40 дней и нашли спящим в пещере
Пациентка с терминальной стадией рака излечилась благодаря передовому методу
«Ребенок — это слишком большие траты»
Истории людей, которые заводят пугающе реалистичных кукол вместо детей
Полицейские по ошибке арестовали невиновную голую женщину и попали на видео
«Я чувствовал себя особенным»
Шизофреник 14 лет притворялся красавцем и гением, чтобы стать отцом 36 детей. Почему все ему верили?
Все материалы
Собрана первая партия прототипов обновленной Lada Vesta
Отмечаем 50-летие суперкара Lamborghini Urraco
Чем запомнился «маленький бык» и почему его смогли поставить в гараж далеко не все желающие?
Китайцы показали 680-сильный кроссовер вдвое дешевле BMW X5
Почему за ним охотятся коллекционеры? Обзор купе Mercedes W126
Видео: легендарное купе Mercedes-Benz 560 SEC AMG! Почему оно стоит 9 миллионов рублей?
В России продают новый электрокар Volkswagen китайской сборки
Встретимся после конца света: Урал на гусеницах для любителей выживать
Видео: самый дорогой и странный Урал ультимативной проходимости — советская техника постапокалипсиса
Jaguar Land Rover приостановил производство седанов
Все материалы
Дом
Морг в российском городе переделают в гостиницу
Лавочка закрывается
В России запретят строить апартаменты. Что ждет владельцев «неправильного» жилья?
Названы самые дорогие города для жизни за границей
Едим дома
Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Россияне пожаловались на установившего прошлогоднюю новогоднюю елку депутата
Продавцы квартир в Москве начали проводить кастинги среди покупателей
Крымский вал
На любимом курорте россиян — дефицит жилья. Где в Крыму остались дешевые квартиры и как их купить?
Все материалы
Нацпроекты
Тепловой удар
Глобальное потепление остается мировой угрозой. Как с ней справляется Россия?
«Молодые и здоровые могут за три дня оказаться в реанимации»
Врач из «красной зоны» — об опасных симптомах и непредсказуемости коронавируса
«Люди бычки на пол кидают — они не будут заморачиваться»
Россияне не желают сортировать мусор. Как их заставить?
«Вот оно, счастье»
Стерхи, подвесные мосты и реликтовые леса: чем удивят россиян новые национальные парки?
Все материалы