Эллиот Пейдж впервые показал себя после трансгендерного каминг-аута

Канадский актер Эллиот Пейдж впервые с момента каминг-аута как трансгендерного мужчины показал себя поклонникам, опубликовав селфи в Instagram. 33-летний артист поблагодарил фанатов за поддержку.

Фото опубликовано @elliotpage

«От всей души, спасибо. Ваши любовь и поддержка стали величайшим подарком. Берегите себя, поддерживайте друг друга», — написал актер, попутно призвав подписчиков поддерживать организации помощи трансгендерам.

Ранее известный как Эллен Пейдж, актер совершил каминг-аут в начале декабря, назвав себя трансгендером и поменяв имя на Эллиот в соцсетях. В 2014 году Пейдж публично объявила себя лесбиянкой.

В фильмографии Пейдж такие картины, как «Джуно», «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Американское преступление», а также сериал «Академия Амбрелла».