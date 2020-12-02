Знаменитости поддержали Эллен Пейдж после каминг-аута в качестве трансгендера

Знаменитости поддержали актрису Эллен Пейдж после каминг-аута в качестве трансгендера. Музыканты и артисты прокомментировали заявление звезды «Джуно» в социальных сетях.

«Эллиот, я люблю тебя, горжусь и восхищаюсь тобой. Пожалуйста, продолжай быть образцом мужества, сострадания и силы для всех нас», — отреагировал в Twitter продюсер Джеймс Ганн, который вместе с Пейдж работал над черной комедией «Супер».

«Эллиот рулит!» — написала певица Майли Сайрус в комментариях под постом в Instagram. «Слова Эллиота Пейджа так красивы и выразительны, они напоминает мне, что мы все можем быть храбрыми и счастливыми, даже когда нам страшно. И особенно в этом году подобное напоминание — это такой подарок. Посылаю любовь, любовь, похвалу благодарность и добрые пожелания», — высказалась актриса Анна Кендрик на своей странице в Twitter. Кроме того, в поддержку знаменитости высказались актрисы Миа Фэрроу, Кэт Деннингс, Наташа Лионн, Алисса Милано, Патриша Аркетт и группа Tegan and Sara.

1 декабря Эллен Пейдж объявила себя трансгендером и поменяла имя на «Эллиот Пейдж» на своей странице в Twitter. В свой адрес Пейдж призвал употреблять местоимения «он/они». Он также сказал всем трансгендерам, которые столкнулись с харассментом, абьюзом и ежедневной угрозой насилия, что он делает все, «чтобы изменить этот мир к лучшему».