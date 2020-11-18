В новых «Зачарованных» появится первый трансгендерный персонаж. Об этом сообщает Deadline.

Актер Джей Джей Хоукинс (J.J. Hawkins) присоединится к проекту в третьем сезоне и исполнит роль студента, который дружит с одной из сестер-ведьм. Уточняется, что артист просит использовать в отношении себя местоимения «он» или «они». Ранее Хоукинс уже играл гендерно-неконформную персону (термин означает, что поведение человека не совпадает с принятыми в обществе гендерными нормами — прим. «Ленты.ру») в сериале «Красная линия» от CBS.

Отмечается, что в США позитивно восприняли новость о том, что Хоукинс появится в новой версии «Зачарованных». В настоящее время проходит Неделя осведомленности о трансгендерах, а 20 ноября в мире будет отмечаться День памяти трансгендерных людей.

Ранее стало известно, что звезды оригинального сериала «Зачарованные» Роуз Макгоуэн и Холли Мари Комбс раскритиковали перезапуск шоу. Макгоуэн заявила, что не смотрела новый сериал, но считает его «отстойным».