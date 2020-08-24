Звезды «Зачарованных» перессорились из-за политики и движения #MeToo

Актрисы из сериала «Зачарованные» перессорились из-за политики и движения #MeToo. Звезды вступили в перепалку после поста в Twitter-аккаунте Роуз Макгоуэн, в котором она заявила о бесполезности американских демократов.

«Что сделали демократы для решения хоть каких-то проблем? Они помогли бедным? Нет. Помогли темнокожим людям? Нет. Они положили конец жестокости полиции? Нет. Помогли одиноким матерям? Нет. Помогли детям? Нет. Вы ничего не добились. Ничего. Почему люди проголосовали за [Дональда] Трампа? Из-за вас, ублюдки», — написала артистка.

В ответ Милано опубликовала на своей странице список достижений демократов, упомянув в том числе введение женского избирательного права. «Роуз и все остальные, кто несет чушь про то, что демократы ничего не сделали для народа, ваше вранье вредит менее привилегированным людям, чем вы», — отреагировала актриса.

Макгоуэн обвинила бывшую коллегу в том, что она использует движение против домогательств #MeToo ради пиара. Она также заявила, что Милано токсично вела себя на съемках «Зачарованных». «Ты зарабатывала 250 тысяч в неделю на съемках и устраивала истерики перед съемочной группой», — написала Макгоуэн, добавив, что она постоянно плакала из-за поведения коллеги.