Актрисы Натали Портман и Роуз Макгоуэн поспорили из-за феминистского плаща, в котором Портман появилась на церемонии вручения наград кинопремии «Оскар». Звезда «Зачарованных» раскритиковала коллегу в своем Facebook-аккаунте.

Ее возмутило, что артистку, пришедшую на церемонию в наряде, на котором были вышиты имена женщин-режиссеров, не получивших номинацию, хвалят за храбрость. «Я считаю, что активность Портман глубоко оскорбительна для тех из нас, кто на самом деле что-то делает. Я пишу это не из-за чувства горечи, а из-за отвращения», — высказалась Макгоуэн.

«Натали, за свою долгую карьеру вы работали с двумя женщинами-режиссерами, одна из них — вы. У вас есть продюсерская компания, которая наняла ровно одну женщину-режиссера — вас», — продолжила Макгоуэн. Она обвинила актрису в фальшивой поддержке других женщин.

В беседе с изданием Variety Портман заявила, что не считает себя храброй из-за наряда, который выбрала на «Оскар». «В последние несколько лет благодаря общим усилиям многих людей для женщин открылись большие возможности в режиссуре. Из этого получились потрясающие фильмы», — отреагировала артистка. Она признала, что лишь несколько раз работала с женщинами-режиссерами, при этом подчеркнув, что и сама иногда помогала женщинам получить работу в режиссуре. По ее словам, позднее они были вынуждены уйти с должности, так как их завершенные работы сталкивались с трудностями на фестивалях, в прокате и на различных кинопремиях.

Выступающая за идеи феминизма Роуз Макгоуэн стала одной из первых актрис, которые рассказали об изнасиловании продюсером Харви Вайнштейном, что повлекло за собой серию секс-скандалов, связанных с голливудскими продюсерами, режиссерами и актерами.

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