Совершивший трансгендерный каминг-аут Эллиот Пейдж подал на развод с женой

Канадский актер Эллиот Пейдж, совершивший каминг-аут как трансгендерный мужчина, подал на развод с супругой танцовщицей Эммой Портнер. Об этом сообщает TMZ.

Артист подал заявление о разводе в суд на Манхэттене, Нью-Йорк.

Портнер и Пейдж поженились в январе 2018 года, танцовщице тогда было 24 года, а 31-летняя Пейдж на тот момент определяла себя как женщина и звала себя Эллен. Их брак просуществовал три года. Причины разрыва не уточняются.

Эмма Портнер — танцовщица и хореограф, работавшая с Джастином Бибером над его гастролями в 2016 году. В 2019-м она обвинила певца в унижении женщин.

В декабре 2020-го Пейдж совершил каминг-аут и попросил обращаться к нему в мужском роде, взяв имя Эллиот. Позже в том же месяце актер впервые показал себя поклонникам. В фильмографии Пейдж такие картины, как «Джуно», «Начало», «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и «Американское преступление», а также сериал «Академия Амбрелла».