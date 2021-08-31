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Школа выплатит трансгендеру более миллиона долларов за запрет на мужской туалет

Трансгендер подал в суд на школу из-за мужского туалета и выиграл 1,3 миллиона долларов
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Гэвин Гримм
Гэвин Гримм
Фото: Carlo Allegri / Reuters

Трансгендер Гевин Гримм (Gavin Grimm) из американского штата Вирджиния подал в суд на школу, в которой учился, из-за того, что ему не позволяли пользоваться мужским туалетом. Он выиграл тяжбу, и теперь школьный совет должен выплатить ему 1,3 миллиона долларов, пишет Yahoo News.

Иск был подан еще в 2015 году, когда Гримму было 16 лет. Школа отказывалась признавать его гендерную идентичность, что суд признал нарушением запрета на дискриминацию на сексуальной почве в образовательных учреждениях. В суде Гримма представляла НКО «Американский союз защиты гражданских свобод», основанная в 1920 году, что транс-активисты считают важной вехой.

В разговоре с журналистами Гримм назвал произошедшее «возмездием» и заявил: «Медленно, но верно мы доберемся до каждого из них», имея в виду всех, кто продвигает законодательные нормы, направленные против трансгендерных персон. Отмечается, что во все большем числе американских школ трансгендерным людям позволяют не только посещать те туалеты, что соответствуют их идентичности, а не биологическому полу, но и участвовать в спортивных соревнованиях для того пола, к которому они себя причисляют.

В феврале текущего года сообщалось, что подразделение национальной службы здравоохранения (NHS) Британии в Брайтоне и Сассексе запретит акушеркам использовать слово «мать» и другие слова, связанные исключительно с женским полом, при обсуждении вопросов материнства с пациентами.

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