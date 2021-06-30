Американцам разрешат выбирать пол при оформлении паспорта

Госдепартамент США разрешит американцам выбирать пол при оформлении паспорта и указывать его самостоятельно. Об этом сообщает газета The New York Times.

Граждане США смогут выбрать из двух вариантов пола — мужского и женского. В госдепе отметили, что добавление возможности указывать в паспорте другие гендеры технически сложно и требует продолжительной адаптации систем.

Выбранный вариант может не совпадать с указанным в остальных государственных документах. Американцам также не нужно будет подтверждать свою гендерную принадлежность медицинскими документами и справками.

Новые правила выдачи паспортов принимают на фоне ряда реформ администрации президента США Джо Байдена по вопросам пола и гендерной инклюзивности. В январе Байден отменил запрет на службу в американской армии для трансгендеров, который ввел его предшественник Дональд Трамп. После этого армия США заявила, что полностью покроет расходы на операции по смене пола, гормональное лечение и психотерапию для трансгендерных солдат.

Ранее стало известно, что в американском штате Висконсин родителям дадут право выбрать гендер своего ребенка при рождении. Формы для создания свидетельств о рождении также обновят. В них включат графы «родитель-родитель», а также «мать-отец», чтобы семьи с двумя родителями-мужчинами или двумя родителями-женщинами имели право корректно указать свою гендерную принадлежность.

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