Родителям дадут право выбора своего гендера при рождении ребенка в США

Родителям дадут право выбора своего гендера при рождении ребенка в штате Висконсин, США. Об этом сообщает FoxNews со ссылкой на губернатора штата Тони Эверса.

«Это изменение отражает приверженность моей администрации к нейтральной с гендерной точки зрения терминологии и признание того, что семьи Висконсина разнообразны и должны цениться и уважаться», — сказал Эверс.

По информации издания, формы, используемые для создания свидетельств о рождении, также будут обновлены, чтобы включить графы «родитель-родитель», а также «мать-отец», чтобы семьи с двумя родителями-мужчинами или двумя родителями-женщинами имели право выбора своего гендера.

Ранее россияне отказались разделять детскую одежду по гендеру. Речь идет, в частности, о розовом цвете для девочек, и синем — для мальчиков. Выяснилось, что 56,1 процента россиян отказались разделять вещи по «стереотипным» цветам. При этом 22,2 процента опрошенных высказали противоположное мнение.