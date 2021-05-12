Умерла секс-просветительница и феминистка Татьяна Никонова

Умерла секс-просветительница, феминистка, блогерша и журналистка Татьяна Никонова, ей было 43 года. Об этом в среду, 12 мая, в ее Telegram-канале сообщили ее друзья и коллеги.

«Сегодня днем Таня Никонова скоропостижно скончалась из-за болезни», — говорится в сообщении. Других подробностей не называется. О времени и месте прощания с Никоновой будет известно позже. Коллеги и друзья покойной попросили проявлять максимальную тактичность к ее семье.

Татьяна Никонова с 2012 года вела просветительский блог Nikonova.online о сексе, принятии своего тела и гендере. На страницу Никоновой в социальной сети Instagram подписаны более 263 тысяч человек.