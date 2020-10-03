Российская журналистка покинула страну после смертельных угроз

Главному редактору дагестанского издания «Даптар» Светлане Анохиной пришлось покинуть страну после того, как полицейские отказались заводить уголовное дело на человека, угрожавшего женщине убийством. Об этом журналистка рассказала в интервью «Новой газете».

Анохина заявила, что нередко слышит угрозы в свой адрес из-за того, что она в своем издании регулярно освещает проблемы феминизма. В том числе, журналистка писала материалы о женском обрезании и семейном насилии.

«Угрожают нам всем постоянно. "Я тебя найду, я тебя поймаю" я слышу с детских лет, просто потому, что родилась в Махачкале. Но они никогда не осуществлялись, поэтому у меня притуплено чувство бдительности — я на них серьезно не реагирую», — говорит Анохина, добавив, что несколько раз она все-таки серьезно переживала за свою жизнь.

Свежий случай сильно разозлил журналистку. Ей позвонил мужчина и заявил, что у него «есть указание разобраться со всеми феминистками». После этого он заявил о наличии родственников в махачкалинской полиции и пообещал убить Анохину, когда та будет в городе.

Активистка написала заявление об угрозе в МВД, а также выложила пост у себя на странице в Instagram. Сначала полицейские реагировали оперативно — представители пресс-службы моментально связались с потерпевшей, а позже к ней пришел следователь. Однако потом дело потихоньку «заглохло».

«Я ждала с 24 июля до 20 августа, и с каждым днем молчания ответственных органов на меня наваливалась какая-то глухая тоска. Я вдруг поняла, что у меня начались панические атаки, а они совершенно для меня не характерны, потому что у нас тут рефлексировать особенно не принято», — вспоминает Анохина.

Она добавила, что «дружественные правозащитники» посоветовали ей на всякий случай временно уехать из Дагестана. Журналистка с неохотой прислушалась к неравнодушным приятелям и покинула Россию. Она ждала, что во время отъезда полицейские найдут угрожавшего ей мужчину, но следователи отказались возбуждать уголовное дело.

«Моя дочь сказала, что никакой корреспонденции мне не приходило, и я не знаю, по какой причине мне отказали. У меня есть предположение, согласно бритве Оккама, что звонивший вычислен, но он действительно является родственником полицейского чина», — считает журналистка.

И хотя женщина пока не раскрыла, где сейчас находится, она продолжает заниматься своими обязанностями в «Даптаре» на «удаленке». Когда-нибудь она планирует вернуться на родину.