Российская журналистка покончила с собой у здания МВД

Главный редактор интернет-издания «Коза Пресс» Ирина Славина покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Незадолго до этого российская журналистка опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

1 октября сообщалось, что утром у журналистки провели обыск. В комментарии «Эху Москвы» Славина сообщила, что искали материалы, связанные с «Открытой Россией». Она добавила, что у нее изъяли компьютеры, телефоны и носители информации.

В общении с NN.ru главред издания рассказала, что на обысках, начавшихся с шести утра, были более десяти человек, в том числе двое понятых, которых силовики привезли сами. По ее словам, сотрудники не позволили позвонить адвокату, а ее мужу не разрешали позвонить дочери. Славина уточнила, что так и не получила от них протокола изъятых вещей.