Раскрыты возможные причины самоубийства российской журналистки Славиной

Нижегородский предприниматель, по делу которого прошли обыски у журналистки Ирины Славиной, раскрыл возможные причины ее самоубийства. Об этом он рассказал в интервью изданию «Подъем».

Основатель нижегородского отделения «Церкви летающего макаронного монстра» Михаил Иосилевич предположил, что причиной смерти журналистки мог стать обыск. По его мнению, в результате действий полиции она лишилась средств производства — например, компьютеров — с помощью которых и занималась своим СМИ «Коза Пресс».

«Систематическая травля в течение нескольких лет и обыск, как самый сильный удар. Это же называется "обыск", но это же ограбление, а не обыск», — заявил предприниматель. Иосилевич также предположил, что решение Славиной было очень твердым, поскольку она отогнала прохожего, который пытался ее потушить.

2 октября журналистка покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде. Незадолго до этого она опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

1 октября она написала, что в ее квартиру в шесть часов утра пришли с обыском. Журналистке не дали позвонить адвокату. У Славиной забрали все флешки, ее ноутбук и ноутбук дочери, домашний компьютер, телефон, телефон мужа, а также несколько блокнотов.

За последние два года Славину несколько раз штрафовали. В конце июля журналистку оштрафовали на 65 тысяч рублей по статье о фейках за материал о главе Академии самбо в Кстово, который общался с людьми и при этом был заражен коронавирусом. В октябре 2019 года Славиной предписали выплатить 70 тысяч рублей по статье о неуважении к власти. Это произошло после того, как она нецензурно переделала в Facebook название города Шахунья, где открыли мемориальную доску Сталину. За полгода до этого главреда издания оштрафовали за организацию акции памяти политика Бориса Немцова.