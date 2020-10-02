Эксперт заподозрил журналистку Славину в причастности к секте

Президент Общероссийской профессиональной психотерапевтической лиги Виктор Макаров в беседе с «Газетой.Ru» выдвинул свою версию самоубийства главного редактора издания Koza.Press Ирины Славиной, покончившей с собой возле здания ГУ МВД России по Нижегородской области.

Эксперт признал, что обыск, прошедший в квартире журналистки накануне случившегося, был «крайне неприятной вещью». «Но ответ ее был чрезмерен», — считает Макаров.

По его мнению, способ, при помощи которого Славина покончила с собой, свидетельствует о возможной причастности женщины к секте, либо о религиозных мотивах самоубийства. «Например, староверы раньше запирались в храме с детьми и уходили из жизни. Буддийские монахи также часто завершают свою жизнь таким путем», — указал эксперт.

«Так чаще всего поступают люди со сверхценными, доминирующими идеями, фанатически упертые люди», — цитирует Макарова ТАСС.

Ирина Славина, главный редактор и основатель нижегородского издания Koza.Press, покончила с собой днем 2 октября возле здания местного главка МВД. Незадолго до самоубийства женщина оставила на своей странице в Facebook предсмертную записку: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию». В последние годы Славину неоднократно штрафовали, в том числе по обвинению в нарушении статьи о неуважении к власти, а 1 октября в ее квартире полицейские провели обыск, в рамках которого изъяли флеш-карты и ноутбук, а также компьютеры и телефон ее дочери. В Следственном комитете отвергли версию о связи самоубийства с обыском, указав, что Славина имела статус свидетеля, а не подозреваемой или обвиняемой.