В СК отвергли связь самоубийства журналистки у стен здания МВД с обысками у нее

В следственном управлении Следственного комитета России по Нижегородской области отвергают утверждения о связи самоубийства главного редактора интернет-издания «Коза Пресс» Ирины Славиной у стен здания МВД с обыском, который накануне проводился в ее доме. Об этом говорится на сайте СК по Нижегородской области.

«Она была свидетелем и не являлась ни подозреваемой, ни обвиняемой в рамках расследования уголовного дела, по которому проводились указанные следственные действия», — сообщает Следственный комитет.

2 октября журналистка покончила с собой у здания МВД в Нижнем Новгороде. Незадолго до этого она опубликовала пост на своей странице в Facebook: «В моей смерти прошу винить Российскую Федерацию».

1 октября она написала, что в ее квартиру в шесть часов утра пришли с обыском. Журналистке не дали позвонить адвокату. У Славиной забрали все флешки, ее ноутбук и ноутбук дочери, домашний компьютер, телефон, телефон мужа, а также несколько блокнотов.