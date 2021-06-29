Россияне отказались разделять детскую одежду по гендеру

Россияне не поддержали идею гендерных цветов в одежде детей. Результаты совместного исследования бренда LOLOCLO и «Института Общественного Мнения Анкетолог» приводит «Газета.ру».

Речь идет, в частности, о розовом цвете для девочек, и синем — для мальчиков. Выяснилось, что 56,1 процента россиян отказались разделять вещи по гендерным цветам. При этом 22,2 процента опрошенных высказали противоположное мнение.

В ходе исследования также выяснилось, что при выборе детской одежды большинство родителей ориентируются на качество материалов. Так, например, 82,8 процента респондентов предпочитают покупать вещи из натуральных тканей высокого качества, а 50,1 процента опрошенных делают выбор в пользу минималистичной одежды. В то же время 75,1 процента взрослых считают, что вещи без принтов являются самыми стильными.

В апреле активисты увидели унижение девочек и заботу о мальчиках в школьных шортах. Члены сообщества Let Clothes Be Clothes («Пусть одежда будет одеждой»), которые борются против гендерных стереотипов, возмутились из-за того, что женские шорты бренда George оказались на восемь сантиметров короче аналогичной модели из мужского ассортимента.