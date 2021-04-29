Активисты увидели унижение девочек и заботу о мальчиках в школьных шортах, представленных в магазине Asda. Об этом сообщает Daily Record.

Согласно материалу, члены сообщества Let Clothes Be Clothes («Пусть одежда будет одеждой»), которое проводит кампании среди ретейлеров с целью остановить гендерные стереотипы, возмутились из-за того, что женские шорты бренда George оказались на восемь сантиметров короче аналогичной модели из мужского ассортимента.

Руководитель организации Франческа Маллен (Francesca Mallen) заявила, что дети должны формироваться без разграничений по половому признаку. «Мы хотим, чтобы все дети могли позволить себе играть, прыгать и бегать в равной степени, независимо от того, мальчик это или девочка. По этой причине магазинам одежды не стоит выпускать настолько разную одежду», — объяснила она.

Маллен добавила, что гендерные стереотипы в одежде глубоко вредны, и что для мальчиков шьют более практичные вещи, чем для девочек.

«Нет никакой необходимости в том, чтобы эти шорты имели разную длину. Из года в год мы наблюдаем, как девочкам предлагают носить короткие шорты и юбки, в то время как мальчикам предоставляют гораздо более практичные вещи — с большим количеством карманов и из более прочных материалов. Девочки должны носить то, что они хотят, и не чувствовать себя уязвимо», — подчеркнула женщина.

Представитель магазина Asda дал комментарий по поводу случившегося. «Бренд George предлагает самый широкий ассортимент одежды среди всех розничных магазинов школьной формы на рынке. Ни одна из их позиций не определяется по половому признаку. Это означает, что покупатели могут без ограничений выбирать любые вещи, которые им понравятся», — объяснил сотрудник.

Ранее в апреле преподаватели заставили школьниц встать на колени для измерения длины их юбок. В анонимном посте на портале Everyone’s Invited появилась информация, что сотрудники учебного заведения следят, чтобы тела школьниц были надежно скрыты от мужских глаз. «Я вышла из собора и увидела, как преподаватели ставят девочек на пол на колени только для того, чтобы проверить длину юбок. Кстати, эта же школа заставляла нас заниматься спортом в длинных костюмах, хотя тем летом температура воздуха достигала 30 градусов тепла», — поведала автор публикации.