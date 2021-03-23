Запрет на появление у школы в мини-юбках разозлил родителей учеников

Учителя британской школы запретили родителям приходить за детьми в вызывающих нарядах. Об этом сообщает портал The Sun.

Согласно материалу, руководство учебного заведения в городе Кроли, Англия, направила родителям учеников письмо, в котором призвало их не появляться у ворот школы в мини-юбках, кроп-топах и пижамах. Вдобавок администрацию школы беспокоит то, что многие мамы и папы привозят и забирают детей в одежде, «напоминающей нижнее белье»

По мнению учителей, таким образом родственники подают плохой пример своим детям. «Школа — это не подиум», — говорится в послании.

«Я видела матерей в халатах и тапочках, а одна пришла в прохладный день в прозрачной мини-юбке и укороченной футболке, через просвечивающую ткань которой мы увидели ее тело, — пожаловалась одна из авторов документа. — Еще одна женщина продемонстрировала свою грудь, надев топ с с V-образным вырезом».

Некоторых родителей разозлил приказной тон текста письма. Кроме того, в ответ на претензии школы они подчеркнули, что большинство встречающих детей родители придерживаются сдержанного стиля одежды.

В ответ руководство учебного заведения заявило, что не желало оскорбить никого из получателей документа. Напротив, по словам сотрудников школы, обращение было составлено «с благими намерениями». Они также согласились с тем, что письмо следовало написать в более формальном стиле.

В ноябре 2020 года школьницам запретили носить легинсы из-за похоти учителей-мужчин. В учебном заведении ирландского города Карлоу было проведено собрание, куда пригласили девочек в возрасте от 12 до 18 лет. Там их призвали отказаться от обтягивающих вещей, таких как легинсы, короткие юбки и приталенные джемперы, так как это может вызвать чувство дискомфорта у преподавателей мужского пола.