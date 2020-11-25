Школьницам запретили носить легинсы из-за похоти учителей-мужчин

Ученицам средней школы ирландского города Карлоу запретили носить обтягивающую одежду, поскольку она «отвлекает» учителей-мужчин от работы. Об этом сообщает Daily Mail.

По словам одного из родителей, в учебном заведении было проведено собрание, куда пригласили девочек в возрасте от 12 до 18 лет. Там их призвали отказаться от обтягивающих вещей, таких как легинсы, короткие юбки и приталенные джемперы, так как это может вызвать чувство дискомфорта у преподавателей мужского пола.

Как сообщает издание, после беседы некоторые школьницы остались в слезах и почувствовали себя «униженными, оскорбленными и отвратительными, а также ощутили паранойю и чувство небезопасности» в своей школе.

Узнав о случившемся, родители создали на платформе Change.org петицию против сексизма, которую на данный момент подписали более четырех тысяч человек.

«Если эти так называемые учителя не могут сдержать свою похоть в отношении девочек от 12 до 18 лет, значит, они не должны преподавать. Мы стараемся воспитывать наших детей так, чтобы они не стыдились своего тела. Мы пытаемся научить мальчиков, что девочка может одеваться так, как ей захочется, и что одежда не должна расцениваться как "призыв к действию", — написала в Facebook мать одной из учениц Сэнди Хони (Sandy Haughney). — Девочки должны получить извинения, учителя обязаны обеспечить им чувство безопасности внутри учебного заведения».

Более того, школа никак не проинформировала родителей о собрании и не отправила им никаких уведомлений о нововведениях в дресс-коде. «Правила, касающиеся школьной формы, никак не изменились с прошлых лет. Учащимся регулярно напоминают о школьных предписаниях на собраниях. Школа продолжает заботиться о нуждах всех учеников. Любые вопросы, поступающие от родителей или школьников, в том числе касаемо произошедшей ситуации, будут рассматриваться в обычном порядке», — гласит заявление на сайте учебного заведения.

В июле в форму российских школьников задумали включить неожиданную одежду. Список допустимых вещей пополнили свитшоты, худи и бомберы. При этом они, как и другая школьная одежда, должны соответствовать определенным требованиям. Так, ткани вещей должны «дышать», впитывать и удерживать влагу, а также не садиться после стирки.