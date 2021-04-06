Мужчина купил одежду для дочери и увидел в ней унижение девочек

Мужчина раскритиковал производителей детской одежды, поскольку они выпускают неудобные вещи для девочек. Соответствующее видео появилось в TikTok.

Пользователь под никнеймом world.shaker опубликовал ролик, в котором рассказал о проблемах сексизма на примере маленькой дочери. «Мы купили для нашей новорожденной дочери комбинезон, и на нем была надпись: "Извините, мальчики, папа говорит — никаких свиданий". Мне интересно, кто, по их мнению, собирался встречаться с нашим только что родившимся ребенком», — возмутился он, добавив, что вся одежда девочек раздражает его по многим причинам.

Герой материала также увидел унижение в оборках, блестках и обилии розового цвета на вещах, а также в отсутствии слитных детских купальных костюмов. Кроме того, его смутило, что одежда для девочек обычно по умолчанию меньше, чем для мальчиков, даже если товары предполагаются для детей одного возраста. «Мы покупаем нашей дочери брюки для мальчиков, потому что брюки для девочек — это легинсы. Я не могу втиснуть ребенка в колбасную обертку после каждой смены подгузников. Одежда для девочек — худшая!» — возмутился мужчина.

Публикация стала вирусной и набрала 3,3 миллиона просмотров и более 920 тысяч лайков. Пользователи сети согласились с мнением героя ролика и поддержали его в комментариях. «Согласна! Я покупаю одежду из обоих отделов. Устала от того, насколько отличаются вещи для девочек и мальчиков», «Точно! Это ведь ребенок, и он нуждается в удобной одежде», «Я покупаю мальчишескую одежду для дочери. Почему все такое розовое и чересчур девчачье?», «Одежда для мальчиков чаще имеет более высокое качество. Вещи же для девочек почти всегда выполнены из тонкого материала», — писали они.

В октябре 2020 года родители обругали бренд за продажу сексуальной одежды для детей. Речь идет о кожаных легинсах, которые выпустил в продажу британский производитель одежды River Island. Некоторые покупатели обвинили марку в «сексуализации детей».