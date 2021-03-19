В рекламе детской секции разглядели похвалу мальчикам и унижение девочек

Родители разглядели в рекламе английской детской секции по плаванию Swim England похвалу мальчикам и унижение девочек. Соответствующая история появилась на Daily Mail.

Речь идет о снимке, на котором запечатлены трое детей с искусственными плавниками. На кадре две девочки позируют в образе русалок с розовыми хвостами, между ними стоит мальчик в голубых шортах.

Жительница Лондона Кэти Купер (Katy Cooper) выразила свое негодование в адрес школы. По мнению женщины, секция пропагандирует сексизм. Женщина опубликовала пост в своем Twitter-аккаунте со словами: «Дорогие @Swim_England, что именно вы пытаетесь донести нашим мальчикам и девочкам с помощью этого снимка?».

Пользователи сети поддержали Купер и высказали свое недоумение в комментариях. «И это современная рекламная кампания? Пожалуйста, измените ее и поговорите со своим отделом маркетинга», «Посмотрите на то, как поза мальчика транслирует мужскую силу, а внешний вид девочек пропагандирует женскую привлекательность. Это старомодное представление о гендерных стереотипах, которое питается неравенством полов», «Это фото оказывает давление на девушек. Словно женщины должны хорошо выглядеть во время занятий спортом», — писали они.

Представитель Swim England извинился за рекламный снимок. «Мы благодарим Кэти за то, что она обратила наше внимание на такую серьезную тему. Мы удалили изображение с нашего сайта и позаботимся о том, чтобы оно нигде не использовалось в будущем. Мы приносим свои извинения и признаем, что совершили ошибку», — ответил сотрудник.

В феврале рекламу с унизительными для женщин и лестными для мужчин лозунгами сочли позором. По информации издания, блогерша Салли Гобл (Sally Goble), которая регулярно пишет о плавании в блоге Postcards from the Pool («Открытки из бассейна»), обратила внимание на новую рекламную кампанию Speedo и обвинила ее руководство в сексизме в своем Twitter-аккаунте. Женщина сочла снимки и подписи на веб-сайте упомянутой марки позором.