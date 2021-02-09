Рекламу с унизительными для женщин и лестными для мужчин лозунгами сочли позором

Блогерша пристыдила бренд товаров для плавания Speedo за «сексистский» маркетинг из-за унизительных для женщин и лестных для мужчин лозунгов на фото. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

Речь идет о рекламе, в которой мужчин призывали «развить в себе новый гоночный темп», а женщин, в свою очередь, снимали в расслабленных позах в воде и предлагали выбрать купальник, который бы подчеркнул их фигуру.

По информации издания, блогерша Салли Гобл (Sally Goble), которая регулярно пишет о плавании в блоге Postcards from the Pool («Открытки из бассейна»), обратила внимание на новую рекламную кампанию Speedo и обвинила ее руководство в сексизме в своем Twitter-аккаунте. Женщина сочла снимки и подписи на веб-сайте упомянутой марки позором.

Пользователи сети согласились с замечанием Гобл и высказались на эту тему в комментариях. «Вау! Мой муж подумал, что это шутка, когда я ему прочитала эти лозунги. Мне пришлось объяснить, что бренд действительно полагает, что это хороший способ продать товар женщинам», «Спасибо, что указали на этот архаичный сексизм. Меня также раздражает, что они называют грудь сиськами. Это крупный бренд, он должен уметь использовать правильные термины», «Полностью согласна, Салли. Это позор и оскорбление», — писали они.

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Тем не менее, представители марки попытались защититься и опубликовали в соцсетях следующее заявление: «В Speedo мы верим, что плавание — для всех. Мы производим купальники для самых разных целей: для соревнований, для плавания во время фитнеса и хорошего самочувствия. Мы категорически отвергаем любые заявления о сексизме, а наш веб-сайт и контент в социальных сетях отражают разнообразие наших клиентов и чествуют всех пловцов, которые любят воду, независимо от их мотивации».

В феврале 2019 года бренд Reebok предложил женщинам «пересесть на мужское лицо» и попал под шквал критики. В кампании под названием «Ни в какие рамки» приняли участие чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Надписи, которые вызвали неоднозначную реакцию пользователей, были размещены на снимках с Маршенкуловой.