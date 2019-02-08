В сети пофантазировали о разных способах «пересесть на мужское лицо»

Рекламная кампания «Ни в какие рамки» российского отделения Reebok, советовавшая девушкам пересесть «с иглы мужского одобрения на мужское лицо», породила множество пародий. Пользователи соцсетей переиначили слоган на разные лады, обыграв предложение маркетологов.

Пользователи призывают девушек пересаживаться на что угодно, даже на «Жигули», но «только не на юрлицо». Их также предостерегли от манипуляций с лицом бойца UFC Хабиба Нурмагомедова, который является лицом Reebok в России. Слоган спортивного бренда довели до абсурда, вспомнив историю героинщицы Анны Глазовой.

Скриншот: Telegram 1 /9

Широко разошедшийся мем для своего продвижения использовали и сторонние компании. Они советовали пересаживаться с иглы мужского одобрения на транспорт их марки. Мем также приглянулся спортивным командам, в частности, баскетболистам «Локомотива-Кубани».

👈👉 Мы просто оставим это здесь. #нивкакиерамки Фото опубликовано @lokobasket

Кампания «Ни в какие рамки» вызвала волну критики. Как и глобальная реклама Reebok со слоганом Be More Human, она посвящена достижениям женщин. В ней снялись чемпионка Европы по спортивной борьбе Анжелика Пиляева, боец ММА Юстына Грачык и создательница Telegram-канала «Женская власть» Залина Маршенкулова. Неоднозначную реакцию вызвали подписи к постерам с их участием. Один из них гласил «Пересядь с иглы мужского одобрения на мужское лицо», а другой — «Когда говорят "Носить на руках", представляю, как меня носят в гробу». После критики реклама была удалена из социальных сетей и возвращена уже без провокационных лозунгов. Ведущий специалист по маркетингу Reebok в России Александр Голофаст, придумавший рекламу, заявил, что после скандала больше не работает в компании.

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