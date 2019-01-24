Знаменитую спортсменку «отбелили» в рекламе лапши

Японская компания принесла извинения после скандала, разразившегося после публикации рекламного ролика с «отбеленной» внешностью японской теннисистки Наоми Осаки (Naomi Osaka). Рекламный мультфильм изобразил спортсменку с чересчур бледной кожей и «европейскими чертами лица», сообщает CNN.

Победительница теннисного турнира US Open 2018 года была показана в образе персонажа в рекламном аниме компании лапши быстрого приготовления Nissin. Афроамериканский обозреватель англоязычной Japan Times в своей колонке «Черный взгляд» написал, что разочаровался, увидев рекламу, так как в ней «не было ни одной цветной женщины». Вместо них, отметил он, была «отбеленная версия Осаки».

В Nissin заявили, что не имели намерений специально сделать спортсменку европейкой для рекламы, и пообещали уделять больше внимания проблемам разнообразия в будущем. Представитель компании Дайсуке Окабаяши (Daisuke Okabayashi) добавил, что видео показали Осаке до релиза, но готовы удалить его с YouTube по запросу управляющей компании спортсменки. На данный момент ролик недоступен.

Это не первый случай, когда Осаку изображают европейкой. Карикатуристу The Herald Sun Марку Найту (Mark Knight) пришлось удалить аккаунт в Twitter после разразившегося скандала с его карикатурой, на котором теннисистка Серена Уильямс была представлена истеричной женщиной с крупными губами, в то время как японская теннисистка Наоми Осака выглядит на ней как девушка с белой кожей и светлыми волосами.

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