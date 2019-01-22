Наталья Водянова вышла в свет в наряде от российского дизайнера-расиста

Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала в своем Instagram-аккаунте ролик с показа российского дизайнера, ранее обвиненного в расизме.

На замедленном видео модель кружится в ярко-красном платье, созданном российским кутюрье Ульяной Сергеенко. Наряд с длинными рукавами и наполовину закрытой шеей выполнен из атласной ткани, а на голове Водяновой надет платок с бахромой и цветочным принтом.

Большинство поклонников восторгались внешним видом модели, однако некоторые заметили, что платье больше похоже на индийское или арабское, а не на русское народное. «Мисс Персия», — писали одни. «В такой одежде только в Ватикан на молитву можно», — возмущались другие.

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Ранее, в январе, Наталья Водянова опубликовала в Instagram-аккаунте снимок с раздвинутыми ногами и получила шквал негативных комментариев в свой адрес. На снимке модель позировала на белом диване в сапогах Christian Louboutin и прозрачном дождевике Louis Vuitton. Многие пользователи посчитали ее позу для снимка слишком откровенной.

В январе 2018 года российский дизайнер Ульяна Сергеенко накануне своего показа на Неделе моды в Париже оказалась героиней международного скандала после употребления слова niggas («ниггеры») в открытке, которую она направила подругам. На пригласительном конверте была надпись «To my niggas in Paris», и светский обозреватель Мирослава Дума выложила снимок открытки в Instagram. Пост стал вирусным, а Сергеенко обвинили в расизме за использование неприемлемого для западного общества слова, после чего ей пришлось извиниться.

Позже дизайнер рассказала, что после скандала спрос на ее продукцию вырос. Она добавила, что сожалеет о том, что скандалы — более эффективный инструмент рекламы, чем хорошая репутация.

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