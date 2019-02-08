Бренд попросил модель раздвинуть ноги для рекламы и поплатился

Производитель одежды для спорта JD Sports свернул рекламную кампанию из-за претензий покупателя, обвинившего марку в сексизме. Об этом сообщает Brimingham Live.

На сайте бренда появились фотографии синей формы сборной Шотландии по футболу, которую представляли женщина, мужчина и ребенок. Покупатель Саймон Кемп обратил внимание, что модель в рваных джинсах сидела с широко раздвинутыми коленями, в то время как мужчина и мальчик стояли в нормальных позах.

Более того, Кемп отметил, что в продаже доступна форма только для мальчиков, а не для детей обоих полов.

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Покупатель обратился с жалобой в Шотландскую футбольную ассоциацию (Scottish Football Association (SFA), которая попросила JD Sports удалить с сайта фотографию женской версии футболки.

JD Sports откликнулся на претензии и заменил снимок моделью в подходящей позе, а также вместе с SFA принес извинения оскорбленным клиентам.

В мае 2018 года восьмилетняя жительница Уэст-Йоркшира (Великобритания) обвинила британский бренд одежды Fat Face в сексизме за то, что карманы в шортах для мальчиков оказались больше, чем в шортах для девочек.

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