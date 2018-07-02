Магазин обвинили в сексизме за распродажу во время матчей ЧМ-2018

Британских покупательниц интернет-магазина Boohoo возмутила распродажа во время матчей ЧМ. Об этом сообщает Independent.

Во время матчей Англия — Тунис и Англия — Панама на сайте появились вещи со скидками 25 и 20 процентов. «Он снова смотрит футбол. Это же прекрасный повод для шопинга!» — говорилось в электронной рассылке, которая приходила всем клиенткам перед играми.

Женщины обвинили Boohoo в сексизме и пропаганде устаревших стереотипов. «Я шокирована этим сообщением. Это сексизм и старые стереотипы, которые, естественно, оттолкнут ваших клиентов. Как насчет тех, кто тоже смотрит матчи? Или ЛГБТ, чей партнер — не мужчина, который любит или не любит футбол? На дворе 2018 год!» — писали разгневанные пользовательницы Twitter.

Представители Boohoo извинились за акцию. «Удовлетворенность клиентов — наш главный приоритет. Равенство полов максимально важно для нас, и мы сожалеем, что сообщение могло кого-то задеть. Это было не нарочно», — объяснили они.

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В июне фотографы британского онлайн-ретейлера Boohoo не стали ретушировать кожу модели на фотографиях в рекламной кампании пляжной одежды. На снимках девушка стоит вполоборота и демонстрирует слитный желтый купальник. Ее покрытые растяжками ягодицы и бедра обрадовали пользователей соцсетей.

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