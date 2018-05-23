«Платье Меган Маркл» начали продавать дешево

Британский онлайн-ретейлер Boohoo начал продавать копии наряда герцогини Сассекской Меган Маркл, в котором она пришла на вечерний прием в день своей свадьбы с принцем Гарри 19 мая. Об этом сообщает Metro.

Длинное платье с американской проймой, открытой спиной и разрезом доступно на сайте Boohoo в трех цветах: белом, красном и сиреневом по цене 22 фунта стерлингов (30 долларов).

На официальную церемонию Меган Маркл надела платье французского модного дома Givenchy, автором которого была дизайнер-феминистка Клэр Уэйт Келлер. Вечерний наряд жены принца Гарри также создала женщина — британский модельер Стелла Маккартни.

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В апреле в магазины H&M поступила бюджетная копия подвенечного наряда герцогини Кембриджской Кейт Миддлтон. Белое платье с зауженной талией, длинной юбкой и кружевными рукавами будет продаваться в рамках новой свадебной коллекции бренда H&M по цене 200 долларов. В линейку вошли и другие наряды стоимостью от 60 долларов, а также обувь, косметика и аксессуары для невест.

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