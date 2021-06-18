Американская марка нижнего белья Victoria’s Secret опубликовала фото новых «ангелов», которые будут сотрудничать с компанией. Пост появился на странице бренда в Instagram.

Теперь лицами Victoria’s Secret будут не только профессиональные модели, но и спортсменки, актрисы, активистки. Среди новых «ангелов» 35-летняя звезда футбола и активистка за гендерное равенство Меган Рапино, 38-летняя актриса и технический инвестор Приянка Чопра, 24-летняя бразильская транс-модель Валентина Сампайо.

Ранее компания отказалась от своих моделей, которые на протяжении десятилетий дефилировали по подиуму на высоких шпильках и в нарядах, украшенных камнями и фирменными крыльями. Как сообщает The New York Times, вместо этого она запустила кампанию с участием женщин, известных своими достижениями, а не формами.