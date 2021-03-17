Чернокожая модель-трансгендер впервые снялась для спортивного журнала в бикини

Американская трансгендерная модель азиатского происхождения Лейна Блум впервые снялась в откровенной фотосессии для спортивного журнала Sports Illustrated. Снимок появился в Instagram-аккаунте издания.

Известно, что новый выпуск Sports Illustrated поступит в продажу в июле, однако в марте редакторы начали раскрывать в соцсети имена моделей, которые появятся на страницах номера. Так, 27-летняя Блум попозировала, лежа на песке, в слитном купальнике оранжевого цвета с разрезом на животе. На ней также золотые украшения: браслеты, чокер и серьги-кольца.

«Присутствие Лейлы в качестве первой чернокожей женщины-трансгендера в нашем журнале является результатом ее преданности своему делу. Она олицетворяет право каждого человека любить себя настоящего и быть тем, кем он хочет быть. Мы понимаем, как история Лейлы может вдохновить других», — гласит подпись к посту.

Автором снимка выступил фотограф Ю Цай (Yu Tsai), который неоднократно сотрудничал с такими изданиями, как Health, Harper's Bazaar, GQ и Teen Vogue. Стилистом стала Хейли Аткин (Hayley Atkin), а визажистом — Ребекка Александр (Rebecca Alexander).

В апреле 2018 года Лейна Блум заявила о своем желании стать первой темнокожей моделью-трансгендером марки нижнего белья Victoria’s Secret. В своем Twitter она опубликовала фотографии в купальнике с подписью: «Пытаюсь стать первой цветной моделью-трансом, которая выступит на фэшн-шоу Victoria’s Secret».

Лейна Блум — темнокожая трансгендерная модель, актриса и активистка из Чикаго. Манекенщица принимала участие в показах и рекламных кампаниях модных брендов, например, Tommy Hilfiger, Dior и Levis, а также снималась для индийской версии журнала Vogue.