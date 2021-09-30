Звезда «Ведьмака» заявил о желании сыграть злодея в фильме про Джеймса Бонда

Генри Кавилл сказал, что готов исполнить роль злодея в новом фильме про Джеймса Бонда

Британский актер Генри Кавилл, известный по ролям Супермена и Ведьмака, сказал, что мог бы сыграть в фильме про Джеймса Бонда. О своем желании он заявил в новом интервью для шоу The Movie Dweeb.

Ведущий поинтересовался у 38-летнего артиста, согласился бы тот исполнить роль злодея в новой ленте о шпионе MI-6. «Если Барбара [Брокколи] и Майкл [Уилсон] (продюсеры бондианы — прим. «Ленты.ру») заинтересованы в том, чтобы рассмотреть мое участие в их фильмах, тогда я с радостью готов это обсудить. И мне было бы очень интересно всерьез рассмотреть [роль злодея]», — признался Кавилл.

Отмечается, что актер уже пробовался на роль Бонда для картины «Казино Рояль». Однако тогда новым агентом 007 в итоге стал британский артист Дэниел Крейг. Фильм «Не время умирать», который выйдет в российский прокат 7 октября, станет последней частью бондианы, в которой Джеймса Бонда сыграет Крейг.

Ранее британский актер Бен Уишоу предложил отдать роль Джеймса Бонда гомосексуальному актеру. Уишоу, который сыграл в нескольких частях бондианы, включая фильм «007: Спектр», заявил, что такой шаг был бы очень необычным.