Исполнитель роли Джеймса Бонда получил звезду на «Аллее славы» в Голливуде

Дэниел Крэйг получил именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде у дома 7007

Британский актер Дэниел Крэйг, известный по серии фильмов о Джеймсе Бонде, получил собственную именную звезду на «Аллее славы» в Голливуде у дома 7007. Об этом сообщает портал Just Jared.

Торжественная церемония размещения знака с именем 53-летнего актера, исполнившего роль в лентах о вымышленном работнике службы MИ-6, состоялась за день до премьеры последней ленты об агенте 007 в среду, 6 октября, в 18:30 по местному времени.

На мероприятии присутствовали продюсеры бондианы Майкл Уилсон и Барбара Брокколи, а также партнер Крэйга по картине «Не время умирать», американский актер Рами Малек. Артист выступил с речью, похвалив Крэйга за его талант.

Примечательно, что звезда Крэйга расположилась рядом с таким же знаком Роджера Мура, который также исполнял роль агента 007. Памятная табличка размещена по адресу Голливудский бульвар, 7007.

Ранее Дэниел Крэйг заявил, что Джеймса Бонда не должны играть актрисы. На фоне призывов к тому, чтобы в следующем фильме об агенте британской разведки главного героя сыграла женщина, Крэйг, который оставит знаменитый образ после ленты «Не время умирать», сказал, что вместо того, чтобы брать актрис на мужские роли «должны быть достойные роли для женщин».