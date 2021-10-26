Главврач детской больницы объяснил свой совет россиянам «помирать дома»

Главный врач детской больницы в Иркутской области Владимир Новожилов заявил, что его совет непривитым россиянам «помирать дома» был вырван из контекста. Его слова передает РИА Новости.

Ранее Новожилов сказал, что жить или умереть — личное дело каждого, однако человеку не нужно занимать место в госпитале, если он был предупрежден о необходимости вакцинироваться, но не стал этого делать. После этого он посоветовал заболевшим, но не сделавшим вакцину россиянам не звонить в скорую и помирать дома.

По словам медика, его высказывание о невакцинированных россиянах служило мотивацией для того, чтобы люди задумались о личной ответственности за свое здоровье. «Вопрос вакцинации — это личное дело каждого. Но по этой логике и вопрос ответственности за последствия при отказе от вакцинации должен быть личным делом», — объяснил врач.

Ранее в поселке Натальевка Ростовской области восьмилетний мальчик скончался после того, как врачи отказали ему в медицинской помощи.