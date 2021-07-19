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В России на вызов к ребенку с температурой 40 скорая ехала восемь часов

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости
В Новосибирске скорая ехала на вызов к годовалому ребенку с температурой 40 восемь часов

В Новосибирске россиянка ждала скорую для годовалой дочки около восьми часов. Об этом она рассказала «Сиб.фм».

По словам матери девочки, у ребенка температура 40 градусов поднялась вечером, 10 июля. Тогда женщина вызвала скорую помощь, но спустя шесть часов бригада не приехала. Она позвонила еще раз, но дозвониться напрямую не удалось.

Как рассказала россиянка, она решила позвонить в 112 для того, чтобы ее разговор с диспетчерами был записан. Там ей пообещали отправить первую освободившуюся бригаду.

После этого вызова скорая приехала к годовалому ребенку через два часа. Как сообщила мать девочки, сама она заболела спустя два дня. Она вызвала скорую, которая приехала к ней за 30-40 минут.

Как сообщили в Минздраве Новосибирской области, если при высокой температуре диспетчер выявляет сопутствующую жизнеугрожающую симптоматику, скорая едет на вызов как на приоритетный.

Ранее в Самарской области умирающего ребенка с синдромом Тея-Сакса отказались везти в больницу. Местные медики признались, что спасти его могут только в областном центре. Мать дождалась помощи медиков спустя пять часов, а в одной из служб ей отказали со словами «мы не грузоперевозки».

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