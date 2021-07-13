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В России умирающему ребенку отказали в помощи со словами «мы не грузоперевозки»

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Фото: Мария Савченко / РИА Новости
В Самарской области умирающему ребенку отказали в помощи со словами «мы не грузоперевозки»

В селе Приволжье Самарской области умирающего ребенка с синдромом Тея-Сакса отказались везти в больницу. Местные медики признались, что спасти его могут только в областном центре, однако помощи его мать дождалась лишь спустя пять часов, а в одной из служб ей отказали со словами «мы не грузоперевозки». Об этом случае пишет «Комсомольская правда».

Как отметила мать девочки Алена Янышева, врачи диагностировали у Василисы бронхит, а также опасались, что может быть и пневмония. Педиатр рекомендовала позвонить пульмонологу. Как отметила девушка, на месте никогда не было нужного специалиста.

«Я прошу оставить заявку, чтоб уж завтра точно кто-нибудь к нам приехал, там вроде бы соглашаются, но ничего не происходит», — рассказала Янышева.

Она добавила, что Василиса выздоровела сама, а из паллиативной службы так никто и не приехал. Вскоре девочка заболела еще сильнее. Среди симптомов была температура до 40 градусов и остановки дыхания. Сельские медики посоветовали ехать в город, так как сами не справлялись.

«Скорая помощь ребенка в тяжелом состоянии везти отказалась, я позвонила в паллиативную службу, а там мне заявили: "Мы не грузоперевозки, вопросами транспортировки не занимаемся"», — поделилась мать девочки.

После пяти часов ожидания одна из больниц Самары согласилась принять ребенка. Семье вызвали вертолет санавиации и привезли в город, где девочку быстро вылечили. Однако там тоже начались проблемы. Как рассказала Алена, врачи не уточнили, как Василиса поедет домой. Человек, который мог решить этот вопрос, просто ушел домой.

Мать с ребенком из больницы забрал отец. Все, что смогли сделать самарские медики, — это посоветовать в случае, если она перестанет дышать, сделать девочке искусственное дыхание по методике «рот в рот», говорится в публикации.

Ранее жительницу Воронежа с подозрением на COVID-19 скорая привезла в пустую больницу. Более получаса девушка вместе с молодым человеком ждала, пока к ней кто-то подойдет, однако этого не произошло.

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