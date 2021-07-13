Врачи российской больницы рекомендовали пациентке с COVID-19 лежать на животе

Врачи больницы в Бердске рекомендовали пациентке с COVID-19 лежать на животе

Житель Бердска Антон Иванов рассказал, что его 57-летнюю мать, которая заразилась COVID-19, не переводят в реанимацию. Его слова приводит «Курьер.Среда.Бердск».

Россиянин отметил, что у женщины на протяжении семи дней держалась температура в районе 39 градусов.

«Вызывали врача. Врач никакой, естественно, не приехал. У нас дома есть пульсоксиметр, измерили сатурацию. Это прибор, который считает процент оксигемоглобина в крови. Было 94, когда упало до 88, я позвонил в скорую помощь. Сказали ждать сутки», — рассказал Иванов.

Он добавил, что врач на обходе лишь слушал легкие его матери, а также рекомендовал постоянно лежать на животе. Когда у женщины сатурация упала до 74 и она попросила кислород, ей отказали.

«Я побежал звонить в аптеки, нашел в одной два баллона кислорода. Один баллон стоит 800 рублей, там 10 литров. Сегодня заказал еще пять баллонов. Кислородный концентратор нужно ждать неделю доставку», — подчеркнул россиянин.

По словам мужчины, его знакомые, которые лечатся в этой же больнице, жаловались на нехватку лекарств и кислорода.

Ранее свыше десяти автомобилей скорой помощи выстроились в очередь возле республиканской клинической больницы в Коми, которую в июне 2021 года снова перепрофилировали под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Стало известно, что очередь образовалась из-за сломавшегося компьютерного томографа.