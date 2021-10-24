Вирусолог перечислил наиболее часто поражаемые коронавирусом органы

В организме человека есть несколько органов, которые коронавирус поражает чаще всего. Об этом врач-вирусолог Евгений Тимаков рассказал в эфире радиостанции «Вести FM».

Специалист перечислил наиболее часто поражаемые инфекцией органы. По его словам, в первую очередь к ним относятся легкие, поскольку в них присутствует огромное количество рецепторов, на которых вирус размножается.

На втором месте по поражению COVID-19 находится кишечник, а на третьем — печень, заявил Тимаков. При этом он подчеркнул, что нарушение работы кишечника и его микробиоты оказывает влияние и на иммунитет, необходимый для борьбы с вирусом.

Врач также отметил, что коронавирус сильно воздействует на иммунологическую память. «Есть данные, что он работает так же, как корь, которая стирает около 20-30 процентов нашего иммунитета. Поэтому после коронавирусной инфекции человек начинает часто болеть, цепляет новые инфекции, обостряются герпетические заболевания, которые у нас сидели в скрытой форме», — объяснил он.

Ранее врач-терапевт, клинический фармаколог Андрей Кондрахин рассказал о наиболее распространенных последствиях коронавируса. По данным специалиста, ими являются неврологические осложнения, в частности — аносмия (потеря обоняния) и парестезия (нарушение чувствительности кожи).