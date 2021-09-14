Россияне раскрыли свое отношение к купившим поддельный сертификат о вакцинации

Сервис SuperJob провел опрос, который раскрыл отношение жителей России к тем, кто купил поддельный сертификат о вакцинации от коронавирусной инфекции. Он показал, что лишь 41 процент опрошенных осуждают покупку фальшивки. При том, 32 процента россиян не увидели в приобретении фейковых справок ничего плохого. Результаты опроса представил РБК.

Люди, выступающие против покупки поддельных справок, считают, что если россияне проигнорируют необходимость привиться, то это может привести к новой волне COVID-19. Те же, кто не стал осудительно относиться к приобретению поддельных документов объясняют свои взгляды тем, что человек вправе сам решать, нужна ли ему вакцинация или нет, и вне зависимости от выбора его не должны отстранять от работы.

Отмечается, что среди тех, кто осуждает покупку поддельных сертификатов, больше всего россиян в возрасте 45 лет и старше (51 процент) и с доходом выше 80 тысяч рублей (56 процентов).

Опрос проводился с 7 по 9 сентября в 389 населенных пунктах во всех округах страны. В нем участвовали 1,6 тысячи человек старше 18 лет.

Ранее сообщалось, что в США арестовали фармацевта, продавшего более ста свидетельств о вакцинации от коронавируса. Теперь он может лишиться свободы на срок до 120 лет. 34-летний житель Чикаго продал 11 разным покупателям 125 подлинных сертификатов о вакцинации против COVID-19, которые выдает медицинский регулятор CDC.