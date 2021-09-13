Мурашко призвал к единым подходам в вопросе признания сертификатов о вакцинации

Министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил о необходимости придерживаться единых подходов к вопросу взаимного признания сертификатов вакцинации, а ключевым параметром для признания должен быть зафиксированный факт вакцинации гражданина. Об этом он сообщил, выступая на 71-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, его слова приводит ТАСС.

По его мнению, признание факта вакцинации человека, как ключевого параметра, позволит избежать политизации этого процесса в мире.

«Отдельным блоком работы, в том числе на глобальном уровне, должна стать активизация сотрудничества по ускорению признания новейших медицинских разработок, особенно вакцин», — сказал Мурашко.

Кроме того, министр отметил, что Минздрав считает актуальным отчет, подготовленный Общеевропейской комиссией по устойчивому развитию и здравоохранению, а также отметил высокое качество работы российского офиса ВОЗ.

Ранее Мурашко призвал не политизировать вакцины. По его мнению, регуляторная оценка вакцин должна исходить из научных данных и не иметь политической окраски.

В сентябре сообщалось о том, что глава Минздрава призвал страны G20 взаимно признать вакцины для скорейшего снятия ограничений на перемещение вакцинированных.