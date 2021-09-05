Минздрав призвал страны G20 взаимно признать вакцины

Глава Минздрава России Михаил Мурашко призвал страны G20 взаимно признать вакцины для скорейшего снятия ограничений на перемещения. Об этом сообщает ТАСС.

«Важным представляется формирование общих подходов ко снятию ограничений на трансграничные перемещения вакцинированных. Для этого представляется важным рассмотреть взаимное признание государствами Группы Двадцати факта вакцинации препаратами, одобренными их уполномоченными органами», — заявил министр.

Мурашко добавил, что оценка эффективности вакцин должна составляться на основе научных данных и «не иметь политической окраски».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал возможные сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин от COVID-19. По мнению Дмитриева, взаимопризнание препаратов от коронавируса — вопрос этого года. «Нет абсолютно никакого сомнения, что в ближайшее время вакцины будут приняты в различных странах и они будут взаимозаменяемыми», — пояснил он.