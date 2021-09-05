Россия
 
Последние новости
В США указали на «странную выходку» и неуместную просьбу Зеленского в Вашингтоне
В России высоко оценили выступление паралимпийской сборной в Токио
Джо Байден забыл название песни со свадьбы дочери
Ученые из Москвы разработали собственную технологию печати органов 
Бывшего заключенного в Гуантанамо россиянина решили вернуть на родину
Бывший сотрудник принцессы Дианы назвал ее роман с аль-Файедом притворством
Назван самый опасный общественный транспорт
Машину известного кинорежиссера атаковали с киркой
Американские биологи допустили цикличное развитие штамма «дельта»
Новости партнеров
Прослушать новость

Президент РАН назвал причины отсутствия коллективного иммунитета в мире

Президент РАН Сергеев: в мире нет коллективного иммунитета из-за нового штамма COVID-19
Перейти в «Мою Ленту»
Александр Сергеев
Александр Сергеев
Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал причины отсутствия коллективного иммунитета к коронавирусу в мире. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

По словам специалиста, речь идет не о снижении эффективности вакцин, а о том, что появился новый штамм COVID-19, против которого они работают уже не так эффективно. Если бы не появился мутировавший вирус, то массовое применение вакцин и прочих препаратов, уже привело бы к формированию коллективного иммунитета в большинстве стран мира, где проходила усиленная вакцинация.

Однако Сергеев подчеркнул, что вместо этого появился новый вирус, поэтому вакцины оказались в своеобразной «эволюционной лотерее», которая определяет, насколько эффективны они будут против мутировавшего SARS-CoV-2.

Как считает специалист, необходимо научиться быстро перестраивать линейку производства вакцин, поскольку вирус быстро мутирует. При этом российские препараты оказались достаточно эффективными как и при борьбе с первыми вариациями вируса, так и с новым штаммом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для того, чтобы достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России, необходимо привить 90 миллионов человек. Она уточнила, что для возвращения к спокойной жизни, «мы должны иметь 80 процентов» привитых или переболевших.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Голикова раскрыла способ достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России
Голикова назвала сроки достижения коллективного иммунитета к СOVID-19
Вирусологи оценили слова Мясникова об отсутствии коллективного иммунитета