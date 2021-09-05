Президент РАН назвал причины отсутствия коллективного иммунитета в мире

Президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев назвал причины отсутствия коллективного иммунитета к коронавирусу в мире. Об этом пишет Telegram-канал «Пул N3».

По словам специалиста, речь идет не о снижении эффективности вакцин, а о том, что появился новый штамм COVID-19, против которого они работают уже не так эффективно. Если бы не появился мутировавший вирус, то массовое применение вакцин и прочих препаратов, уже привело бы к формированию коллективного иммунитета в большинстве стран мира, где проходила усиленная вакцинация.

Однако Сергеев подчеркнул, что вместо этого появился новый вирус, поэтому вакцины оказались в своеобразной «эволюционной лотерее», которая определяет, насколько эффективны они будут против мутировавшего SARS-CoV-2.

Как считает специалист, необходимо научиться быстро перестраивать линейку производства вакцин, поскольку вирус быстро мутирует. При этом российские препараты оказались достаточно эффективными как и при борьбе с первыми вариациями вируса, так и с новым штаммом.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что для того, чтобы достичь коллективного иммунитета к COVID-19 в России, необходимо привить 90 миллионов человек. Она уточнила, что для возвращения к спокойной жизни, «мы должны иметь 80 процентов» привитых или переболевших.