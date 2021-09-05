В России призвали не политизировать вакцины

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что регуляторная оценка вакцин должна исходить из научных данных и не должна иметь политической окраски. Об это сообщает РИА Новости.

«Необходим консенсус по координации исследований и выработке общих регуляторных подходов для обеспечений скорейшей доступности медицинской продукции для профилактики и лечения инфекционных заболеваний, включая вакцины против новых штаммов возбудителей, возникающих в период пандемий», — заявил он в ходе встречи министров стран G20, посвященной мониторингу глобального воздействия пандемии COVID-19 на здоровье и подробной оценки ее последствий при реализации ЦУР (целей устойчивого развития) ООН.

Мурашко призвал другие страны основываться прежде всего на результатах научных исследований для регулирования имеющихся вакцин против коронавируса.

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев назвал возможные сроки взаимного признания российских и зарубежных вакцин от COVID-19. По его словам, вакцины будут приняты в различных странах в самое ближайшее время и они будут взаимозаменяемыми.