Глава Минздрава призвал экспертов не прогнозировать новые волны коронавируса

Дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в России зависит от самих граждан. Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Глава Минздрава призвал экспертное сообщество не прогнозировать новые волны COVID-19. По словам министра, вместо этого ученые должны рекомендовать россиянам вакцинацию. «Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то — это просто бессмысленно», — заключил он.

Мурашко подчеркнул, что на сегодняшний день препараты от коронавируса доступны во всех регионах России. Он отметил, что гражданам не нужно искать, где сделать прививку, потому что специализированные центры работают без перебоев.

Ранее глава Минздрава рассказал, что более 92 процентов пациентов больниц для граждан с COVID-19 не привиты от коронавируса. По его словам, вакцинированные больные не попадают в реанимацию. Мурашко уточнил, что вакцинация — наиболее эффективный способ снизить число тех, кто получает тяжелые осложнения от болезни.