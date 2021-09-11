Россия
 
Последние новости
Россия впервые применила боевые роботы «Платформа-М»
Собянин уточнил сроки запуска МЦД-5 
Еще одного ребенка госпитализировали после отравления арбузом в Люблино
Российский турист сорвался со смотровой площадки в Абхазии
Российский парашютист погиб при групповом прыжке
Названа неожиданная угроза климатическому соглашению
Tesla изобрела лазерные дворники
Кадыров получил новую награду
Токсиколог назвал возможную причину массового отравления россиян арбузом
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава Минздрава призвал экспертов не прогнозировать новые волны коронавируса

Глава Минздрава Мурашко: экспертное сообщество должно рекомендовать вакцинацию от COVID-19
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Дальнейшее развитие ситуации с коронавирусом в России зависит от самих граждан. Об этом заявил российский министр здравоохранения Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Глава Минздрава призвал экспертное сообщество не прогнозировать новые волны COVID-19. По словам министра, вместо этого ученые должны рекомендовать россиянам вакцинацию. «Вот это тот период, когда жизнь и здоровье каждого из нас зависят от нашего соседа, и гадать или ждать чего-то — это просто бессмысленно», — заключил он.

Мурашко подчеркнул, что на сегодняшний день препараты от коронавируса доступны во всех регионах России. Он отметил, что гражданам не нужно искать, где сделать прививку, потому что специализированные центры работают без перебоев.

Ранее глава Минздрава рассказал, что более 92 процентов пациентов больниц для граждан с COVID-19 не привиты от коронавируса. По его словам, вакцинированные больные не попадают в реанимацию. Мурашко уточнил, что вакцинация — наиболее эффективный способ снизить число тех, кто получает тяжелые осложнения от болезни.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В Минздраве заявили о признании «Спутника V» лучшей вакциной от COVID-19 в мире
В Минздраве оценили запас вакцин от коронавируса в регионах России
Мурашко рассказал об отсутствии прививки у большинства пациентов с COVID-19