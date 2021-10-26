Мишустин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России является крайне серьезной во всех регионах. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает ТАСС.

Премьер также добавил, что заболеваемость в стране остается на высоком уровне.

Кроме того, по словам Мишустина, правительство направило дополнительное финансирование для лечения пациентов с COVID-19 в объеме 56 миллиардов рублей.

За минувшие сутки в России выявили 36 446 новых случаев COVID-19. Больше всего заражений зарегистрировали в Москве (6074), Подмосковье (2930) и в Санкт-Петербурге (2735). Также за прошедшие 24 часа зафиксирован рекорд по смертям пациентов с коронавирусной инфекцией — 1106.