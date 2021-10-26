В российском регионе на массовых мероприятиях введут QR-коды

Власти Новосибирской области приняли решение о введении системы QR-кодов на массовых мероприятиях с 30 октября. Об этом во вторник, 26 октября, пишет ТАСС.
Уточняется, что посетители могут предъявить сертификат о прививке от коронавируса, справку об отрицательном результате ПЦР-теста, документ, подтверждающий перенесенный COVID-19 в течение последних шести месяцев либо медотвод.
По данным на 26 октября, в России за минувшие сутки выявили 36 446 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала пандемии составило 8 316 019.