В еще одном российском регионе введут QR-коды

В Омской области введут систему QR-кодов для ряда общественных мест

В Омской области введут систему QR-кодов для доступа к ряду общественных мест. Об этом передает ТАСС со ссылкой на письмо главного санитарного врача Омской области Александра Криги.

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Согласно документу, изначально QR-коды планировалось ввести 8 ноября, однако руководитель регионального управления Роспотребнадзора предложил перенести это на 30 октября.

Ранее власти области предложили проверять QR-коды при посещении театров, музеев и концертных залов. В свою очередь Крига дополнил этот список кинотеатрами, библиотеки, общепитом, непродовольственными магазинами, торгово-развлекательными центрами, спортивными учреждениями и гостиницами.

Кроме того, в Роспотребнадзоре хотят ограничить работу общепита и развлекательных учреждений с 23:00 до 06:00.

Ранее в еще одном российском регионе — Калмыкии — власти решили ввести систему QR-кодов в связи с эпидемиологической ситуацией.