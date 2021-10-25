В российском регионе систему QR-кодов введут с 1 декабря

В Калмыкии с 1 декабря введут систему QR-кодов для посещения общественных мест

Власти Калмыкии из-за сложной ситуации с COVID-19 объявили о введении системы QR-кодов с 1 декабря. Об этом сообщается на официальном сайте главы региона Бату Хасикова.

Согласно измененному указу, QR-коды будет необходимо предъявить при посещении ЗАГСов, библиотек, музеев и других объектов культуры. Также мера коснется заведений общепита, спортивных мероприятий и салонов красоты.

В документе сказано, что в российском регионе электронный документ понадобится для посещения выставок, конференций и развлекательных мероприятий.

В указе объясняется, что QR-код будет подтверждением того, что житель или вакцинировался от коронавируса, или переболел COVID-19 в течение последних шести месяцев, или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест.

По решению оперштаба режим ограничительных мер в регионе продлен до 28 ноября — ранее он действовал до 24 октября. Также принято решение о необходимости перевести на удаленку не менее 50 процентов сотрудников. Такое требование в первую очередь относится к людам старше 60 лет, а также к тем, кто страдает хроническими заболеваниями.