Еще в одном российском регионе введут QR-коды для посещения общественных мест

В Мурманской области с 30 октября начнет действовать система QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил во время оперативного совещания в правительстве губернатор региона Андрей Чибис, его цитирует ТАСС.

По его словам, предъявить электронный документ будет необходимо для посещения заведений общепита и культуры. Он подчеркнул, что новые ограничения вводятся из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в российском регионе.

Чибис объяснил, что власти не собираются закрывать места общественного питания, но им необходимо обеспечить безопасность пребывания граждан в них. Он подчеркнул, что QR-код будет подтверждением того, что житель или вакцинировался от коронавируса, или переболел в течение последних шести месяцев, или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов. По его словам, она должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов жителей региона. Кроме того, эпидемиолог заявил о необходимости сохранения жесткой дистанции между вакцинированными и невакцинированными.