Россия
 
Последние новости
Россиян предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья
Больница по ошибке 30 лет использовала воду из туалета в качестве питьевой
Раскрыты подробности встречи глав МИД России и Германии в «нормандском формате»
Пилот самолета погиб при крушении самолета в Индонезии
Синоптик рассказал о самой холодной ночи в Москве с начала осени 
В Роспотребнадзоре напомнили о подготовке перед сдачей ПЦР-теста
В Киеве назвали «унизительное» условие для встречи Зеленского с Путиным
В России прокомментировали рост цен на гречку
Российская актриса заплатила 30 миллионов рублей ради встречи с внуками
Медведчук счел запоздалым предложение Зеленского по транзиту газа
Новости партнеров

Еще в одном российском регионе введут QR-коды для посещения общественных мест

Губернатор Чибис сообщил, что в Мурманской области с 30 октября введут QR-коды
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Александр Подгорчук / Коммерсантъ

В Мурманской области с 30 октября начнет действовать система QR-кодов для посещения общественных мест. Об этом сообщил во время оперативного совещания в правительстве губернатор региона Андрей Чибис, его цитирует ТАСС.

По его словам, предъявить электронный документ будет необходимо для посещения заведений общепита и культуры. Он подчеркнул, что новые ограничения вводятся из-за ухудшения ситуации с COVID-19 в российском регионе.

Чибис объяснил, что власти не собираются закрывать места общественного питания, но им необходимо обеспечить безопасность пребывания граждан в них. Он подчеркнул, что QR-код будет подтверждением того, что житель или вакцинировался от коронавируса, или переболел в течение последних шести месяцев, или имеет свежий отрицательный ПЦР-тест.

Ранее директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов. По его словам, она должна действовать, пока не будет привито минимум 80 процентов жителей региона. Кроме того, эпидемиолог заявил о необходимости сохранения жесткой дистанции между вакцинированными и невакцинированными.

Будущее уже здесь
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гинцбург назвал условие для прекращения действия системы QR-кодов
В российском регионе введут QR-коды для посещения досуговых заведений
Власти еще одного российского региона введут QR-коды из-за пандемии COVID-19
Другие материалы рубрики
РоссияПартнерский материал

Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…

Например, иммунитет
16:0524 октября

Шойгу раскрыл причину отдыха Путина в Сибири

15:4124 октября

Владелица клининга домов на Рублевке захотела продать авто за 121 миллион рублей

 
15:4024 октября

Два человека погибли при крушении самолета в Подмосковье

Россия00:08 5 октября

«Родители будут потенциальными преступниками»

Сенатор Мизулина решила изменить Семейный кодекс. Что не так с ее проектом?
15:3824 октября

Глава Роспотребнадзора раскрыла россиянам способ «хорошо встретить Новый год»

15:4824 октября

Россиянка протащила дочь по лестнице вниз головой из-за двухсот рублей

15:0024 октября

Водителям автобусов в российском регионе запретят везти пассажиров без масок

Россия13:0330 сентября

«Надо было погибать там»

Пожарных признали виновными в гибели людей в «Зимней вишне». За что их хотят посадить?
14:4624 октября

Шойгу рассказал о необычном камине в палатке Путина

14:4224 октября

Пенсионерка и ее правнук сгорели в подмосковном доме

 
14:3024 октября

Попова назвала способ остановить пандемию коронавируса

Россия
«Легкая эпидемия слабоумия»
Россияне не хотят прививаться и соблюдать антиковидные меры. Что об этом говорят врачи?
«Было ощущение, что все против меня»
Как россиянка победила рак и решила изменить свою жизнь
Путин объявил о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября.
Выходные из-за COVID-19 могут быть продлены
Партнерский материал
Даже у самых сильных мужчин есть свои слабости…
Например, иммунитет
Все материалы
Мир
«Талибы победили — мы обязаны это признать»
Как меняется Афганистан под властью террористов?
Журналисты вскрыли офшорные схемы на миллиарды долларов.
В «Досье Пандоры» — Зеленский, 35 глав государств и миллиардеры
Сербия и Косово на грани конфликта.
Почему через 30 лет после большой войны на Балканах снова готовы взяться за оружие?
Все материалы
Бывший СССР
«Говорили — сами виноваты, что остались»
Как армяне живут в Азербайджане и почему после двух войн они все еще верят в мир
Страны не стало.
30 лет назад с карты мира исчез СССР. Как развал Союза изменил жизнь людей и ход истории?
«Поставили русского медведя»
В Эстонии выбрали нового президента. Как при нем изменится отношение к русским и к России?
«В Сибири шла ядерная война»
Как взрывы на Семипалатинском полигоне разрушали жизни тысяч советских людей
Все материалы
Экономика
В России прокомментировали рост цен на гречку
Россиян предупредили о росте цен на гречку, овсянку и хлопья
Большинство рыбных консервов в России оказались некачественными
Терпение и труд.
Нобелевскую премию по экономике дали за эксперименты над людьми. В чем их ценность?
Роскачество назвало самые некачественные товары в России
Все материалы
Силовые структуры
Российский полицейский угнал авто подозреваемого в обороте наркотиков
Адвокат бизнесмена Исмаилова объяснила закрытие уголовного дела в Швейцарии
Трое российских таксистов избили и ограбили пассажира
«Он каждый день находился в смертельной опасности»
Ленин был главной мишенью убийц и террористов. Кто и как защищал его?
Россиянке сломали нос на свидании с гражданином Турции в Екатеринбурге
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Все материалы
Спорт
Ефимова победила на этапе Кубка мира по плаванию
«Большие деньги на нас не валятся»
Синхронистка Влада Чигирева — об олимпийских наградах, хейтерах и откровенных фото
Роднина отреагировала на возвращение фигуристок к Тутберидзе
Анна Щербакова«Они получают бонусы за то, что русские»
Американцы критикуют учениц Тутберидзе. В чем упрекают лучших фигуристок мира?
«Динамо» разгромило аутсайдера РПЛ и догнало лидирующий «Зенит»
Магомед ИсмаиловНикто кроме нас.
Поединок Исмаилова и Минеева завершился жестким нокаутом. Итоги главного боя российских ММА
Олимпийский чемпион придумал наказания для футболистов российских клубов
Все материалы
Культура
OuriГлавная музыка месяца:
невероятный дебют, новый «Мумий Тролль» и старые Radiohead
В Большом театре на глазах у зрителей погиб артист.
37-летнему мужчине придавило шею декорацией во время спектакля
«Калория торта ничем не отличается от калории шпината»
Врач развенчивает популярные мифы о спорте и питании
Жуй буржуев.
Кровавый корейский сериал «Игра в кальмара» стал мировым хитом Netflix. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Сообщение о закрытии поликлиник Рязани на карантин оказалось недостоверным
«Нами манипулируют»
Соцсети научились управлять умами миллиардов людей. Как спасти мир от их цифровой диктатуры?
В новом сезоне «Холостяка» изменят правила в пользу женщин
Полиция проверит видео оголившей грудь на фоне храма в центре Москвы модели
Протесты, страх и любовь вопреки всему.
Какой пандемия коронавируса предстала на снимках лучших фотографов мира?
В Кремле напомнили о возможности оспорить решение о признании иноагентом в суде
Как на Западе успешно борются с торговлей наркотиками в даркнете и почему в России это не так?
 
Все материалы
Ценности
Жена Дэвида Бекхэма рассказала о нежелании носить наряды в стиле 1990-х
«Они рассматривались как украшения»
Женщин десятилетиями принуждали быть сексуальными ради карьеры. Что изменилось?
Бритни Спирс показала на видео фигуру после тренировок
Отказ женщин от сексуальной одежды на работе объяснили
Колинда Грабар-Китарович и Яков Китарович«Дипломат, который может подоить корову»
Как президент Хорватии отказалась от роскоши и стала народной героиней?
Тягу женщин носить сексуальную одежду на работе объяснили
В Раду в Prada.
Как Юлия Тимошенко полюбила роскошь и стала иконой стиля для украинских женщин
Все материалы
Путешествия
«Над женщинами смеялись»
Как домохозяйка стала первой в мире женщиной, облетевшей в одиночку весь мир?
Растворился в лесах.
Как одержимый путешественник решил совершить великое открытие, но стал еще одной загадкой XX века?
Все материалы
Из жизни
Миллионер заставил сотрудников банка вручную пересчитать 50 тысяч банкнот
Сэр Джек ЛеслиСтранные братья Лесли.
Как наследник древнего рода положил начало поискам НЛО, а его брат стал королем диско
Диетолог перечислила три способа справиться с желанием перекусить
Пропавшего после нападения пиратов мужчину нашли в зубах каймана
Арно ФункеУтиные истории.
Хитрый преступник годами обманывал полицию по методу Скруджа Макдака. Как он стал народным героем
Мужчина решил отметить день рождения и получил 3,5 миллиона рублей
Все материалы
Новый «Гелик» сразился с российским «Шерпом» в перетягивании каната
Посмотрите на эмблему Opel из пятисот машин, составленную в России
Владельцы Opel предприняли попытку установить рекорд
Суд Германии заставил стритрейсера продать BMW и заплатить 7000 евро
Повелитель всех розеток: G-Class на электричестве!
Обзор самого неожиданного «Гелика» и его сравнение с олдскульным G 500
Geely показала роскошный минивэн с интерьером в духе Rolls-Royce
Забытые концепты: Bertone Karisma, которая могла стать Панамерой
«Бертонистое» видение седана Porsche
Mercedes-Benz доработал трансмиссию самых дешевых GLE
Все материалы
Среда обитания
Россиян предупредили о штрафах за вынос старой мебели на помойку
«Я побоялась бы заниматься уличным искусством на родине»
Как россиянка уехала в США и стала звездой в мире граффити
Жителям Центральной России пообещали потепление
Россиянам предсказали проблемы с водой и учащение засух
«Дорожать уже точно не будут, это потолок»
Когда ждать обвала цен на квартиры в России?
Миру спрогнозировали появление домов из конопли и соломы
«Вопрос национальности стоит очень остро»
В Москве все сложнее снять квартиру. Каких жильцов не любят в столице?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
Кино аттракционов:
как советский милиционер изобрел новый подход к монтажу в фильмах и стал вдохновением для всего мира
«Ты теперь — капитан»
Где находятся лучшие парусные школы России?
Вне времени.
За сотни лет они почти не изменили уклад своей жизни: как и где в России живут коренные народы
«Далеко, холодно, и может съесть медведь»
Чем влечет Магадан любителей экстремального спорта?
Прикоснуться к истории:
почему важно восстанавливать старейшие кинотеатры России
Город-герой Сталинград.
Ради чего немецкие войска решили уничтожить город?
Дело храбрых.
Крым — это не только пляжи, но и экстрим. Как нескучно провести отпуск на полуострове?
Все материалы